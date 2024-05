Lula adia para quarta-feira anúncio de novas medidas para o Rio Grande do Sul

Da redação, com Estadão Conteúdoi Da redação, com Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-estadao-conteudo/ 14/05/2024 - 14:12 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva adiou os anúncios voltados para o Rio Grande do Sul que estavam marcados para as 15h desta terça-feira, 14. De acordo com a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, as divulgações serão realizadas na quarta-feira, 15. O aviso foi enviado pouco antes das 14h para jornalistas.

De acordo com o Planalto, a razão do adiamento foi para Lula convidar representantes dos outros Poderes para participar. Na segunda-feira, 13, o presidente disse que pretendia ir na quarta-feira ao Rio Grande do Sul para fazer anúncios ao lado do governador, Eduardo Leite (PSDB-RS). A expectativa é que as divulgações que estavam previstas para esta terça sejam feitas no Estado.

Viagem para o RS

Lula viajará na quarta-feira, 15, para o Rio Grande do Sul, após suspender uma viagem oficial ao Chile prevista para os próximos dias 17 e 18.

“É uma catástrofe. A gente não estava preparado para uma coisa dessa magnitude”, disse o presidente durante reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com o governador Eduardo Leite (PSDB).