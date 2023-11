Lula acusa Israel de querer ‘expulsar’ palestinos de Gaza

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/11/2023 - 12:01 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASÍLIA, 14 NOV – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar Israel nesta terça-feira (14) e acusou o país de querer “expulsar” os palestinos da Faixa de Gaza.

A declaração foi dada durante a live semanal do mandatário nas redes sociais, ao comentar a chegada dos brasileiros repatriados de Gaza.

“A atitude de Israel com relação às crianças e às mulheres é igual ao terrorismo, não tem como dizer outra coisa. Se eu sei que está cheio de criança naquele lugar, pode ter um monstro lá dentro que eu não posso matar as crianças. Eu tenho que matar o monstro sem matar as crianças”, afirmou o presidente.

“Essa guerra, do jeito que vai, ela não tem fim. Estou percebendo que Israel parece que quer ocupar a Faixa de Gaza e expulsar os palestinos de lá. Isso não é correto, não é justo.

Nós temos que garantir a criação de um Estado palestino para que eles possam viver em paz com o povo judeu”, acrescentou.

Lula ainda destacou que o Brasil “vai continuar brigando pela paz”. “É inadmissível que a gente nao tenha uma solução para isso”, afirmou. (ANSA).

