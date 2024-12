Lula: acordo Mercosul-UE é diferente do de 2019, que tinha condições inaceitáveis

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/12/2024 - 12:09 Para compartilhar:

Brasília, 6 – O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta sexta-feira, 6, que o acordo comercial anunciado mais cedo entre Mercosul e União Europeia é bastante diferente do de 2019 e preserva interesses dos países latino-americanos. Ele não mencionou o nome do ex-presidente, mas a versão anterior do acerto foi anunciada no governo de Jair Bolsonaro. Ele deu as declarações em discurso na Cúpula do Mercosul, que é realizada nesta sexta-feira em Montevidéu, no Uruguai.

“O acordo que finalizamos hoje é bem diferente daquele anunciado em 2019. As condições que herdamos eram inaceitáveis. Foi preciso incorporar ao acordo temas de relevância para o Mercosul. Conseguimos preservar nossos interesses em compras governamentais, o que nos permitirá implementar políticas públicas em áreas como saúde, agricultura familiar, ciência e tecnologia. Alongamos o calendário de abertura do nosso mercado automotivo, resguardando a capacidade de fomento do setor industrial”, disse o presidente do Brasil.

E declarou: “Estamos assegurando novos mercados para nossas exportações e fortalecendo os fluxos de investimentos. Após dois anos de intensas tratativas, temos hoje um texto moderno e equilibrado que reconhece as credenciais ambientais do Mercosul e reforça nosso compromisso com os acordos de Paris. A realidade geopolítica e econômica global nos mostra que a integração fortalece nossas sociedades, moderniza nossas estruturas produtivas e promove nossa inserção mais competitiva no mundo.”

O presidente brasileiro disse que a reunião realizada nesta sexta-feira tem significado especial porque os países envolvidos no acordo comercial “países investiram enorme capital político e diplomático por quase três décadas” para fechá-lo.

Lula também afirmou que o Brasil irá propor um programa para agricultura de baixo carbono no Mercosul.