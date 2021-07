Lukian mira acesso à elite japonesa com o Jubilo Iwata na temporada No clube desde o início de 2019, atacante vem passando por ótimo momento na carreira

Destaque e artilheiro do Jubilo Iwata, o atacante Lukian falou sobre a perspectiva do elenco do clube japonês em conquistar o acesso para a J-League (primeira divisão do Japão) neste ano. Focado nesta meta, o jogador disse que a meta de todos é alcançar esse objetivo.

– Tenho certeza que esse segundo semestre será ainda melhor para todos no clube. Vamos lutar muito para que esses próximos meses sejam de conquistas importantes para o Jubilo. Queremos terminar 2021 com o acesso para a J-League – afirmou.

Ainda de acordo com o atleta, que tem passagens pelo futebol da Tailândia e Coreia do Sul, sua trajetória no Japão tem sido muito boa.

– Estou muito focado e motivado com tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei aqui no clube. Vou trabalhar muito para continuar construindo a minha história com a camisa do Jubilo – disse.

