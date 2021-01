Luke Evans, de ‘O Hobbit’, agita a web com foto de sunga

Luke Evans movimentou as redes sociais ao compartilhar uma foto em que aparece usando apenas uma sunga vermelha. O ator britânico de 42 anos participou em ‘O Hobbit’ e ‘A Bela e a Fera’.

A foto feita por Evans é em uma praia australiana e o ator aparece posando em frente a uma cabana improvisada com troncos de árvore. Na legenda, ele brincou com o cenário da foto.

“Em frente à praia, vista para o oceano, ar condicionado grátis, preço maravilhoso!”, escreveu Luke. “Com certeza uma bela vista!”, brincou uma pessoa no espaço de comentários do post do ator. “Ótimas vibrações essa foto”, afirmou outra. “Assim você mata a gente”, afirmou uma terceira.

