Lukashenko diz que Prigozhin não está mais em Belarus

ROMA, 6 JUL (ANSA) – O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, afirmou nesta quinta-feira (6) que o líder do grupo mercenário russo Wagner, Yevgeny Prigozhin, não está mais no país.

“Prigozhin se encontra em São Petersburgo [na Rússia]”, declarou Lukashenko, que apenas 10 dias atrás havia dito que o mercenário estava em território bielorrusso.

Questionado sobre o assunto, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, respondeu que o governo da Rússia não tem “possibilidade nem vontade de acompanhar os movimentos de Prigozhin”.

No fim de junho, o líder do grupo Wagner iniciou uma rebelião contra o regime de Vladimir Putin, em meio a recorrentes reclamações contra o comando militar do país.

Os mercenários chegaram a reivindicar o controle da cidade de Rostov e a cogitar uma marcha para Moscou, mas Prigozhin logo recuou e interrompeu o motim para evitar um “banho de sangue”.

Mais tarde, o líder mercenário disse que seu objetivo era “protestar” contra a decisão da Defesa da Rússia de dissolver o Wagner e incorporá-lo às suas Forças Armadas, e não “derrubar o governo”. (ANSA).

