Lukashenko anuncia chegada iminente do fundador do grupo Wagner a Belarus

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/06/2023 - 11:21 Compartilhe

O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, afirmou que o fundador do grupo paramilitar russo Wagner, Yevgueni Prigozhin, deveria chegar nesta terça-feira (27) a Belarus, como parte de um acordo que acabou com a rebelião armada na Rússia no fim de semana.

“As garantias de segurança prometidas ontem (pelo presidente russo, Vladimir Putin) foram respeitadas. Vejo que Prigozhin já está viajando de avião. Sim, de fato, hoje está em Belarus”, disse Lukashenko durante uma reunião do governo, de acordo com a imprensa estatal, sem explicar se o líder do grupo Wagner já está no país ou ainda está viajando.

bur/pa/js-jvb/mb/fp/aa

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias