Lukaku marca, Napoli derrota a Roma e retoma a liderança do Campeonato Italiano

Estadão Conteúdo - 24/11/2024 - 16:03

O Napoli retomou a liderança do embolado Campeonato Italiano ao derrotar a Roma por 1 a 0, neste domingo, no estádio Diego Armando Maradona, pela 13ª rodada. O único gol da partida foi marcado pelo belga Romelu Lukaku, algoz da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2018.

Lukaku, inclusive, costuma se dar bem contra a Roma. Em seis jogos disputados contra seu ex-clube, o atacante belga marcou quatro gols e ainda deu uma assistência. Neste domingo, o resultado foi essencial para o Napolia recuperar a liderança, já que iniciou o jogo na quarta posição.

Com 29 pontos, o Napoli continua com um a mais do que os seus principais adversários na briga pelo título até o momento: Atalanta, Inter de Milão e Fiorentina. Já a Roma continua com uma campanha no máximo modesta, na 12ª posição, com 13.

Com 75% de posse de bola, o Napoli dominou o primeiro tempo e chegou a criar nove oportunidades de gol, mas a pontaria não estava das mais afiadas, tanto que só conseguiu acertar o alvo uma única vez. A marcação da Roma acabou sendo um dos pontos altos do time visitante.

No segundo tempo, o Napoli conseguiu ser mais eficaz e abriu o placar aos nove minutos. Giovanni Di Lorenzo avançou livre pela direita e cruzou. Lukaku chegou no carrinho para mandar no fundo das redes. A Roma teve chance de marcar logo na sequência, mas a cabeçada de Dovbyk bateu na trave.

Em vantagem, o Napoli recuou, deu a bola para o adversário e passou a administrar o resultado, sem correr riscos. Pouco produtiva ofensivamente, a Roma não conseguiu pressionar o rival como era esperado e acabou não conseguindo evitar a derrota.

Ainda neste domingo, a Fiorentina conquistou a sétima vitória consecutiva na competição ao derrotar Como por 2 a 0, no Giuseppe Sinigaglia, com gols de Adli e Kean, um em cada tempo. Além de subir na tabela, a Fiorentina deixou o rival pressionado na luta contra o rebaixamento.

Jogando em casa, o Torino não conseguiu sair de um empate por 1 a 1 com o Monza, que vive um longo jejum de vitória na competição, tendo vencido apenas uma partida em 13 jogos realizados. O time de Turim é o 11º colocado, com 15 pontos, contra nove do seu adversário, o primeiro dentro da zona de rebaixamento.

Por fim, o Genoa virou sobre Cagliari, mas acabou sofrendo o empate por 2 a 2 nos minutos finais da partida, realizada no estádio Luigi Ferraris. O time da casa é o 16º colocado, com 11 pontos, mesma pontuação do Cagliari, que aparece em 15º.