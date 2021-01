Lukaku aguarda exames para saber gravidade da lesão na coxa

A Inter de Milão pode não contar com a presença do atacante Romelu Lukaku para o duelo contra a Sampdoria pelo Campeonato Italiano nesta quarta-feira. No último domingo, contra o Crotone, o belga pediu para ser substituído por conta de uma lesão no quadríceps da coxa direita e aguarda a realização de exames.

A contusão não parece grave, mas os médicos do clube italiano estão cautelosos por conta do excesso de jogos neste início de ano. É possível que o artilheiro seja poupado contra a Sampdoria com foco nos duelos contra Roma e Juventus pelo Calcio nos próximos dias 10 e 17 de janeiro, respectivamente.

O atacante não participou das atividades regenerativas desta segunda-feira sob o comando do técnico Antonio Conte e apenas descansou. Sua participação de início nesta quarta-feira está praticamente descartada, mas o centroavante pode iniciar o confronto no banco. Caso uma lesão seja confirmada, Lukaku deve perder os dois próximos jogos do time.

