Luka Doncic obtém 79º ‘triple-double’ na 7º vitória seguida do Dallas e supera lendas da NBA

Estrela do Dallas Mavericks, Luka Doncic conquistou o 79º “triple-double” de sua carreira na vitória por 125 a 118 sobre Toronto Raptors na noite de sábado no Canadá. Foi o sétimo triunfo seguido do Dallas, segundo colocado na Conferência Oeste da NBA.

Com 30 pontos, 13 rebotes e 11 assistências em seu segundo “triple-double” seguido, o esloveno superou Wilt Chamberlain e James Harden e agora ocupa sozinho a sétima posição entre os jogadores que mais conseguiram dois dígitos em três fundamentos na história da liga.

Aos 25 anos, Doncic tem potencial para superar o técnico dos Mavericks, Jason Kidd, que conseguiu 107 “triple-doubles” em sua carreira de 19 anos na NBA. “Acho que vou ter que colocá-lo na reserva”, brincou Kidd, que atuou pelos Mavericks, Phoenix Suns, New Jersey Nets e New York Knicks.

O esloveno tentará se aproximar ainda mais de seu treinador contra o líder da Conferência Oeste, Oklahoma City Thunder, em uma partida da NBA Cup na noite de terça-feira.

Em Washington, Nikola Jokic conseguiu um recorde pessoal de 56 pontos, mas teve pouco a comemorar já que os Wizards venceram o Denver Nuggets por 122 a 113. Pior time da temporada, o Washington Wizards encerrou uma série de 16 derrotas seguidas e conseguiu apenas a terceira vitória em 21 partidas.

Com duas derrotas seguidas, os Nuggets vivem uma fase ruim e, se a temporada regular terminasse hoje, não estariam nos play-offs. “Hoje e nos últimos jogos fomos mal”, disse Jokic. “Realmente estamos indo em direção errada. Acredito que é culpa de todo mundo.”

O Denver jogou desfalcado de Jamal Murray, Aaron Gordon e Dario Saric, lesionados. O destaque do Washington Wizards foi Jordan Poole, com 39 pontos.

Confira os resultados da noite deste sábado:

Charlotte Hornets 102 x 116 Cleveland Cavaliers

Washington Wizards 122 x 113 Denver Nuggets

New Orleans Pelicans 109 x 119 Oklahoma City Thunder

Toronto Raptors 118 x 125 Dallas Mavericks

New York Knicks 111 x 120 Detroit Pistons

Boston Celtics 121 x 127 Memphis Grizzlies

Miami Heat 121 x 111 Phoenix Suns

Acompanhe os jogos deste domingo:

Chicago Bulls x Philadelphia 76ers

Brooklyn Nets X Milwaukee Bucks

Indiana Pacers x Charlotte Hornets

Miami Heat x Cleveland Cavaliers

Atlanta Hawks x Denver Nuggets

Orlando Magic x Phoenix Suns

Washington Wizards x Memphis Grizzlies

New Orleans Pelicans x San Antonio Spurs

Golden State Warriors x Minnesota Timberwolves

Los Angeles Clippers x Houston Rockets

Sacramento Kings x Utah Jazz

Los Angeles Lakers x Portland Trail Blazers