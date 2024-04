Luiza Possi revela uso de remédios para emagrecimento após gravidez: ‘Me ajudaram’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/04/2024 - 12:25 Para compartilhar:

A cantora Luiza Possi, 39 anos, assim como vários famosos, revelou o uso de remédios para emagrecer após dar à luz aos dois filhos, Lucca, de 4 anos, e Matteo, de 2, frutos do casamento com o diretor de TV Cris Gomes. Em entrevista à Quem, ela também falou sobre sua rotina de atividade física.

“Hoje faço boxe de três a quatro vezes por semana com eletroestimulação. A Festa da Luiza são duas horas e vinte minutos de show. Eu não paro um minuto porque é um show muito para cima. Se eu não fizesse boxe, não tivesse parado de beber e fumar, não ia dar conta de fazer. Toda a minha preparação física é pensada no show”, explicou Luiza.

A loira assumiu ter feito uso de remédios como o Ozempic: “Já usei. Esses remédios me ajudaram muito a perder peso, principalmente após as duas gestações. Engordei mais de 25 kg nas duas. O remédio, junto com a eletroestimulação, exercícios e uma dieta mais proteica, me ajudaram demais”.

Apesar do emagrecimento, Luiza Possi ressaltou que não busca o corpo perfeito, pelo contrário: “A busca pela perfeição, na verdade, tem que ser substituída pela busca da aceitação. Essa, sim, é uma busca que quem conseguir chegar lá vai realmente ter uma vitória na vida”, finalizou.