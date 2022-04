Luiza Possi posa de biquíni e desabafa: ‘Estou aprendendo a me amar’

Luiza Possi publicou nesta segunda-feira (25) em seu Instagram algumas fotos em que aparece usando um biquíni, e fez um pequeno desabafo sobre amor próprio.





A cantora de 37 anos, que é mãe de Matteo, de 6 meses, e Lucca, de 2 anos, disse que está aprendendo a se amar e a respeitar suas escolhas e as mudanças de seu corpo.

“Estou aprendendo a me amar, a não me culpar tanto por tudo, a respeitar minhas escolhas mesmo que elas não sejam sempre as escolhas esperadas e sonhadas. Estou aprendendo o meu novo corpo, depois de ser mãe de novo em tão pouco tempo, estou aprendendo que o sol do outono também esquenta. Aprendendo que trocamos de pele por que mudamos por dentro também e isso é fantástico”, escreveu Luiza.

Nos comentários, a filha da também cantora Zizi Possi recebeu uma série de elogios. “Eterna metamorfose! Cada vez mais linda”, escreveu um seguidor. “Linda”, “esplêndida” e “maravilhosa” foram outros adjetivos que Luiza recebeu.