Luiza Possi mostra ensaio fotográfico antes da quarentena

Luiza Possi compartilhou em seu Instagram um ensaio fotográfico que fez antes do isolamento social. A cantora aparece num clique sensual, usando um casaco de pele preto.

Na legenda do post Luiza escreveu: “Passando sensuelen na sua timeline. Pra dizer que… Que nada… Só passando sensuelen mesmo. Ensaio pré-quarentena. 1 dia antes pra ser exata”. Ainda na legenda, a loira falou sobre como as coisas mudaram com a pandemia do coronavírus: “Ps: engraçado como tudo mudou tanto de lá pra cá.. os propósitos, o olhar, tudo… Eu olho e nem me sinto a mesma… Sigamos, com força, fé e agora máscara”.

Os seguidores de Luiza Possi se pronunciaram nos comentários. “Maravilhosa é ela!”, escreveu um. “Um arraso de mulher!”, disse outro.

