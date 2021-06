Luiza Possi exibe barriga da segunda gestação

Na praia, a cantora Luiza Possi aproveitou para exibir sua barriguinha de grávida. Ela está na segunda gestação, fruto do casamento com Cris Gomes, com quem já tem Lucca de 1 ano e 11 meses.

+ Internautas pedem que Walcyr Carrasco castigue Juliana Paes após posicionamento político

+ Renata Del Bianco perde temporariamente movimento do olho após aplicação de botox

“Está grande”, escreveu Luiza. Apesar de estar na praia, Luiza e a família usavam máscaras para se proteger durante o passeio. Ela está com cerca de 4 meses de gestação, e aproveitou o feriado para viajar ao Guarujá, litoral de São Paulo.

Confira os cliques:

Instagram will load in the frontend.

Veja também