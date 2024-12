Luiza Possi estaria sendo cotada para substituir Ana Paula Padrão no ‘MasterChef Brasil’, diz jornalista

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/12/2024 - 15:08 Para compartilhar:

Luiza Possi, 40 anos, estaria na mira da Band para comandar o “MasterChef Brasil“. A artista teve sua estreia à frente do “Mestres da Air Fryer“, talent show da mesma emissora, há poucas semanas e já seria o nome mais indicado para um dos reality shows gastronômicos mais famosos do país.

A informação foi dada pelo jornalista Arthur Pires, em seu canal do YouTube. A cantora deve ocupar o lugar que será deixado por Ana Paula Padrão, que não teve o seu contrato renovado com a emissora Saad em outubro, após 10 anos no comando da atração.

“A Band gostou do comando dela. A Band achou bacana que ela desenvolveu bem e está sabendo fazer direito o programa dela (…) A Luiza Possi teve uma aceitação muito grande da Band e do patrocinador”, disse ele sobre a desempenho da cantora no “Mestres da Air Fryer”.

Vale lembrar que, em maio deste ano, Luiza Possi fez uma participação especial no “MasterChef Brasil”. Ela foi uma das celebridades convidadas para a estreia da 11° temporada, quando declarou que gosta de se aventurar na cozinha.

“O que eu gosto de fazer, que é o meu prato, é um bacalhau à Brás com cebola caramelizada. Esse é o prato que eu vou fazer e eu sei que vai dar certo. Ou um camarão ao champanhe”, disse ela na ocasião.

Ana Paula Padrão comandou o “MasterChef Brasil” ao longo de 21 temporadas, incluindo as edições com crianças e chefs profissionais.

A jornalista continua na Band somente até dezembro deste ano, quando chega ao fim a edição especial do “MasterChef Confeitaria“.

