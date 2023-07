Luiza Possi detona ex de sua prima, Preta Gil: ‘Sou contra esse cara’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/07/2023 - 17:07 Compartilhe

A cantora Luiza Possi, 39 anos, abriu o coração e falou sobre o fim do casamento de sua prima, a também cantora Preta Gil, 48, Rodrigo Godoy, 33.

Nesta quarta-feira (26), ela participou do programa Splash Show, apresentado por Dieguinho Schueng e Bárbara Saryne, quando expôs sua revolta com a postura do personal trainer.

Luiza comentou sobre a possibilidade de Rodrigo ser convidado para A Fazenda 15 (Record).

“Me indignou muito essa história da traição, de tudo o que ele fez com ela. Nunca fui com a cara dele. Realmente, sou contra esse cara ficar famoso e entrar em reality show. Isso é um absurdo, não existe!”, desabafou a filha de Zizi Possi.

Ainda durante o bate-papo, a loira criticou os reality shows por darem visibilidade a pessoas envolvidas em polêmica.

“O cara vai entrar [em um reality show] por que foi um mau-caráter? Então, o critério é esse? Acho que esses programas tinham que dar palco para artistas, para quem tem algum viés cultural, não para essa sujeirada toda”, opinou ela.

Preta e Luiza são primas de segundo grau. O parentesco vem através de Sandra Gadelha, mãe de Preta, que é prima de Líber Gadelha, pai de Luiza.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Luiza Possi (@luizapossi)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias