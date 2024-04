Luiza Possi defende Ana Maria Braga após apresentadora receber eliminados do ‘BBB24’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/04/2024 - 17:16 Para compartilhar:

A cantora Luiza Possi, 39 anos, foi uma das convidadas do “Mais Você” (TV Globo), desta quinta-feira, 4, para falar sobre sua participação no “The Masked Singer Brasil”, programa das tardes de domingo.

A artista aproveitou o bate-papo com Ana Maria Braga para sair em defesa da comandante da atração matinal, que passou por uma situação, no mínimo, desagradável, na última segunda-feira, 1º, ao receber Fernanda, recém-eliminada do “BBB24”.

“Eu não estou gostando desses BBBs vindo aqui e te tratando mal. Vem criticar? Pô, respeita a história. Respeita a história de Ana Maria”, disparou a cantora, arrancando risadas da apresentadora.

Luiza preferiu não citar nomes, mas não poupou críticas ao comentar a postura de alguns ex-BBBs no quadro “Café com o Eliminado”.

“Se tiver BBB te tratando mal, eu venho aqui, hein? Eu venho aqui”, insistiu a filha de Luiza Possi, com humor.

A ex-BBB Fernanda teria ficado incomodada com a condução da entrevista feita pela veterana e usou de respostas ácidas para comentar a participação dela no reality.

