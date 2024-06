Luiza Possi completa 40 anos e faz reflexão: ‘Aceitar as cicatrizes e encontrar beleza na autenticidade’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/06/2024 - 20:58 Para compartilhar:

A cantora Luiza Possi está completando 40 anos nesta quarta-feira, 26, e compartilhou algumas experiências que viveu ao longo da vida. A artista, que iniciou sua carreira profissional aos 17 anos, também é mãe de Lucca, 4, e Matteo, 2, fruto do seu casamento com o diretor de TV Cris Gomes.

“Nestes 40 anos, construí relacionamentos duradouros, alcancei objetivos pessoais e encontrei alegria nas coisas simples da vida. Aos 40, celebro a complexidade da vida. Não é apenas sobre conquistas brilhantes, mas também sobre os desafios que me moldaram. É sobre abraçar as imperfeições, aceitar as cicatrizes e encontrar beleza na autenticidade. Que este novo ciclo traga ainda mais sabedoria e felicidade. Viva os 40”, disse.

