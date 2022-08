Luiza, ex-dupla de Maurílio, planeja carreira solo após briga com empresário: ‘Com muita luta e choro’

Da Redação 10/08/2022 - 9:26 Compartilhe

Luiza Martins falou sobre a briga que está tendo com o escritório Workflow, que era responsável por agenciar sua carreira com Maurílio. O sertanejo faleceu em 2021, por complicações de um tromboembolismo pulmonar. Comedida em relação ao processo, que ainda está sendo tramitado na justiça, ela explicou o motivo.

“Eu sou extremamente cautelosa, sempre avisei que estava resolvendo coisas burocráticas. Está tudo certo, está se resolvendo. Tudo o que foi falado sobre até o momento não fui eu que divulguei para ninguém, sou muito chata com essas coisas, mas o processo é público, então acaba saindo. Está desenrolando agora”, contou para a Quem.

Luiza ressaltou o apoio da família de Maurílio. “Eles estão sempre por dentro de tudo. A mãe dele me tratava como filha também. No show de Imperatriz que a família dele foi assistir foi difícil segurar a emoção. Ao mesmo tempo que ela ficava feliz em me ver no palco, ela procurava ele. Eu também fico sentindo muita falta. Vai passando um pouco a cada show que vou me acostumando. Acredito que vai diminuindo com o tempo, mas é estranho”, define.