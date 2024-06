Luiza Erundina passa mal na Câmara e vai para UTI de hospital em Brasília

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/06/2024 - 21:13 Para compartilhar:

A deputada federal Luiza Erundina (PSOL-SP) passou mal durante sessão da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, 5, e precisou ser hospitalizada. De acordo com a assessoria da deputada, “em razão de ser um quadro que exige atenção e cuidados”, ela está ema Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para continuar a investigação. Segundo a assessoria, porém, ela segue bem e estável, no hospital Sírio-Libanês, em Brasília.

A parlamentar discursava sobre uma matéria a qual ela era relatora no colegiado, até que sentiu falta de ar e precisou ser retirada da sala. A sessão foi então suspensa.

Erundina foi prefeita de São Paulo e, com 89 anos, é a deputada federal mais velha nesta legislatura. Procurada, a assessoria da unidade hospitalar ainda não respondeu o contato da reportagem.

Após a parlamentar passar mal, houve discussão entre a deputada Érika Hilton (PSOL-SP) e uma apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro não identificada. Erika e outros parlamentares e assessores do PSOL acusam a mulher de estar filmando Erundina sendo levada em uma cadeira de rodas, em meio a provocações. Nas imagens da TV Câmara dá para ver que a mulher está segurando o celular e apontando para o local por onde Erundina é retirada. Em vídeo no momento da discussão, a mulher nega que tenha filmado a parlamentar.