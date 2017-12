Luiza é Helena

Luiza Possi canta, agora, também em um escritório: ela abriu a produtora Helena e assina o clipe Lembra, no qual contracena com o surfista Gabriel Medina, e que será exibido nas telonas. A outra novidade é capilar: a cantora agora é ruiva.

Que tal ser mulher de negócios?

Cansativo, mas eu gosto porque participo de todas as etapas e aprendi a separar o palco do escritório.

Como está o palco?

Maravilhoso: o espetáculo Who’s Bad, onde interpreto músicas de Michael Jasckson, lota em São Paulo e vai percorrer o Brasil ano que vem.

Por que ficou ruiva?

É um visual mais maduro, conciso. Tô adorando.

O clipe será exibido nos cinemas?

Sim! Em 120 salas.

São Paulo real

Camila dos Anjos tem 31 anos e 23 de carreira. Começou em teatro, aos 8 anos e, das 14 peças em que atuou, 12 foram na capital paulista. Agora, ela vai falar da cidade que tanto gosta no longa SP: Crônicas de Uma Cidade Real, que estreia no ano que vem. “Minhas expectativas são as melhores para 2018. Começarei com a peça A Catástrofe, o segundo trabalho da Episódica Cia, que criei, com textos escritos por Tennessee Williams”, disse. No réveillon, ela já sabe o que vai pedir: “Bons trabalhos, desafios e personagens interessantes.” Atualmente, Camila atua na nova série da HBO, A Vida Secreta dos Casais.

No clima da Copa

As mães de três craques brasileiros foram à Rússia para conhecer a cultura e as curiosidades do país onde seus filhotes vão brilhar, ano que vem, na Copa do Mundo. Nadine, mãe de Neymar; Vera, de Gabriel Jesus; e Ane, de Fernandinho, viajaram a convite da Rede Globo para gravar As Matrioskas, comandado pela jornalista Glenda Kozlowski, com seis episódios a serem exibidos a partir de junho. Glenda contou da surpresa de todos quando foram jantar na casa de uma família russa. “Eles prepararam comidas típicas e encontramos uma família muito parecida com a brasileira: acolhedora, alegre, que adora dançar e cantar. Claro que tudo acabou em samba, com as nossas mães ensinando o ritmo para duas senhoras moscovitas fãs de valsa. Foi divertidíssimo!”

Furacão Iza

Quando Iza resolveu largar a publicidade para virar cantora, há três anos, nem de longe poderia supor que estaria no páreo para substituir Anitta no comando do Música Boa ao Vivo (Multishow) ou que receberia – semana passada – o prêmio revelação no Women´s Music Event Award, primeiro da música destinado às mulheres. O último sucesso dessa carioca de 27 anos, Pesadão, em parceria com Marcelo Falcão foi lançado em outubro e já tem mais de 20 milhões de visualizações no YouTube

Delfim animal

Vai se chamar O Animal Econômico o livro com a coletânea de textos publicados pelo ex-ministro e professor da USP Delfim Netto, de 89 anos. A obra reunirá artigos publicados entre os anos 1986 e 2017, e a editora Três Estrelas pretende lançá-la em março. Sobre livros, para ler ou escrever, Delfim disse, certa vez: “Tem gente que coleciona uísque ou cuecas. Leitura é o meu grande hobby.”

Rainha na TV e no teatro

Hebe Camargo (1929-2012) fez sucesso como apresentadora de TV e, agora, repete a dose, só que no teatro, com o espetáculo Hebe, o Musical, dirigido por Miguel Falabella. Um dos marcos das artes cênicas deste ano, a temporada se encerra em dezembro e volta em janeiro de 2018, no teatro Procópio Ferreira, na capital paulista. A atriz Débora Reis dá vida à rainha da televisão na fase adulta. A peça conta a vida da apresentadora desde a infância pobre no interior de São Paulo e, ao falar de seus amores e da ascensão profissional, remete a uma sociedade em transformação.