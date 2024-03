Luiza Brunet dá resposta afiada após comentário sobre divórcio de Yasmin: ‘Vá em paz’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/03/2024 - 20:06 Para compartilhar:

Ainda durante a participação de Yasmin Brunet no “BBB24” (TV Globo), internauta que criticavam a modelo na casa mais vigiada do Brasil relembraram situações vividas por ela antes do reality show, incluindo as polêmicas com a família do surfista Gabriel Medina, com quem ela foi casada.

Os dois se separaram em meio a brigas com a mãe do atleta, com quem a modelo não se relacionava bem. Nas redes sociais, internautas debochavam da então sister com comentários de que, a partir de então, poderiam entender o que Simone Medina teria passado no tempo em que conviveu com a Sereia.

As críticas seguiram mesmo após a eliminação da “Camarote”, na última terça-feira, 12, relembrando o antigo casamento da loira.

Nesta quinta-feira, 14, Luiza Brunet, mãe da ex-sister, defendeu a filha um um dos comentários na web que sugeriam ser um “livramento” para a família de Medina o fim do relacionamento com Yasmin.

Com uma resposta afiada, a ex-modelo ainda aproveitou para mandar uma alfinetada para a família do surfista, falando o livramento que foi para ela ver a filha separada.

“Mãe do Medina está livre e ele também”, comentou uma internauta. “Graças a Deus, reciprocidade, vá em paz do Senhor irmão”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

A mãe do Medina já tem um lugar guardado no céu, ctz! Yasmin Brunet uma mulher de 35 anos com esses comportamentos de uma garota de 15, bem disse que idade não define maturidade!! #bbb24 pic.twitter.com/Rjicq1ab9K — Gisele Frois (@giihfrois_) March 13, 2024

Essa é a fila de brasileiros pedindo perdão para a mãe do mano Medina pic.twitter.com/VLqt3AFYa3 — Sérgio (@Sergiiiiiinho) March 12, 2024





A mãe do Medina assim vendo todo mundo compartilhar o ranço pela Yasmin e de brinde ser inocentada sem esforço. #bbb24 pic.twitter.com/nIT4HhbAu1 — Sabrina Bernardo (@sabsbernardo) March 12, 2024

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias