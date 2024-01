Luiza Brunet comenta violência psicológica contra Yasmin no BBB 24: ‘Homens de quinta categoria’

Ingrid Rodriguesi Ingrid Rodrigues - https://istoe.com.br/autor/ingrid-rodrigues/ 16/01/2024 - 13:53 Para compartilhar:

Em poucos após a estreia do BBB 24, a modelo, atriz e influenciadora digital Yasmin Brunet, de 35 anos, teve o corpo, estilo de vestir e idade expostos por alguns participantes homens, entre eles o cantor Rodriguinho, 45. O assunto repercutiu fora do reality show e levantou pautas nas redes sociais sobre machismo, gordofobia e etarismo.

Luiza Brunet, atriz, modelo, ativista e mãe da participante, não conteve a emoção ao comentar sobre o caso à ISTOÉ Gente. “Falaram sobre o corpo da Yasmin, da juventude da Yasmin, da bunda da Yasmin. Eles são homens de quinta categoria, na minha opinião. Eles não têm mãe, não têm irmã e não têm respeito pelas mulheres brasileiras, que lutam diariamente para conquistar um pequeno espaço”, criticou.

Yasmin soube brevemente sobre os comentários em relação a suas roupas transparentes, estilo que já é sua marca registrada. O assunto não repercutiu no confinamento, entretanto, algumas participantes mulheres e o público notaram que o fato a fez evitar determinadas peças.

Luiza percebeu que a filha se sentiu desconfortável ao tomar conhecimento. “Aí você vê a gravidade da violência psicológica. Quando o homem promove uma fala dessa, como entra na cabeça da mulher e como ela se diminui, como ela se oculta e se cobre, porque acha que realmente não tá preparada para usar essas roupas transparentes, porque isso pode chamar atenção, causar uma situação constrangedora. Uma coisa totalmente ilegal, imoral”, desabafa a mãe da influenciadora digital.

Gatilhos de compulsão alimentar

Yasmin já relatou histórico de compulsão alimentar, transtorno que notou estar voltando durante o confinamento. Mesmo assim, a alimentação da atriz está sendo motivo de piadas. Rodriguinho chegou a sugerir trocar o sobrenome Brunet por “Comer” e disse a ela que dessa maneira “sairia rolando” até a final do programa.

“A Yasmin não ter reagido a esses comentários, eu imagino que nesse momento ela deve ter mergulhado em um oceano profundo. E eu mergulhei junto com ela”, diz Luiza sem conter o choro.

A mãe da participante aponta que os comentários atingem inúmeras mulheres. Por isso, julga irresponsável as atitudes de Rodriguinho e, ainda, alfineta que o cantor “não se olha no espelho”. “Ele é um cara que se alimenta muito mal pra idade que tem. Poderia dizer, né? Aí seria gordofobia, mas ao contrário tá tudo certo e ninguém ali falou nada. Mas a discussão saiu da televisão, do privado, e veio para as plataformas. Trouxe também uma questão muito importante sobre qualificar o corpo da mulher como um objeto, como um pedaço de carne para ser consumido”, reflete.

Apesar da repercussão pública e apoio nas redes sociais, Luiza lamenta o comportamento machista da sociedade: “Que país é esse que eu escuto desde 1970 que o Brasil é o país do futuro? Um futuro degradante. Fico muito assustada e, sinceramente, penso em sair do Brasil. Eu estou muito decepcionada com o Brasil e a falta de sororidade”.

Resposta para mulher de Rodriguinho

Luiza tem se posicionado nas redes sociais e trocou críticas com Bruna Amaral, fotógrafa e mulher de Rodriguinho, de quem desaprova a reação. A modelo se diz impressionada com tal comportamento, visto que o cantor já foi acusado de agredir uma ex, Nanah Damasceno.

“Passar pano para macho que bate em mulher? Comigo não. Aliás, todo mundo sabe que eu botei a boca no trombone. Por conta disso, sou uma mulher que tem uma visão muito ampla do que é aceitar o homem que agride uma mulher. Ele vai ser sempre um agressor, diariamente vai agredir a mulher de alguma forma”, destaca a atriz.

Medidas após o BBB 24

Luiza acredita que a filha ficará “congelada” quando souber do que ocorreu envolvendo seu nome durante o programa. “Poderia ter até uma taquicardia e aí, sim, ter algum problema sério. Porque ninguém tá preparada para viver nessa mentira, para ter que se sentar ao lado e ouvir essas barbaridades todas, com gargalhadas, e não poder reagir”, completa.

Quando Yasmin deixar o confinamento, Luiza ficará ao lado dela. “Vai ser muito importante eu conversar com ela sobre isso. Inclusive sobre como é que a gente vai lidar com isso e quais são as providências que vamos precisar tomar”, diz.

Contudo, a ativista adianta que não deve processar Rodriguinho. “Eu não vou tomar nenhuma medida cabível, porque considero que a própria sociedade já se manifestou de uma forma grandiosa a respeito desse tipo de violência sofrida pela Yasmin, que reflete o que as mulheres brasileiras passam no Brasil e no exterior”, explica.

Luiza diz compreender que “ninguém é perfeito”. Dessa maneira, deseja que Rodriguinho reconheça os erros e não os repita. No entanto, reforça que a mudança é pessoal.

Força de mãe e filha

Apesar da situação de vulnerabilidade, Luiza elogia a força da filha, também destaca que a influenciadora “sempre foi consciente em relação às causas das mulheres”. “Acho que ela vai sair muito bem dela. E outra coisa, ela tem uma mãe que é muito forte. Sou uma mulher que trabalha desde os 12 anos de idade, já passei por uma violência sexual infantil, já passei por centenas de violência moral e sexual no trabalho, e eu não me deitei para nenhum desses homens. Eu sempre me posicionei numa época em que ninguém falava disso, todo mundo sabe”, pontua.

Embora sirva de exemplo para a Yasmin, a ativista explica que não é o espelho. “Ela tem a observação dela, sabe que a melhor coisa na vida é se posicionar. Você não pode deixar que ninguém, seja homem, mulher, amigo, parente ou qualquer outro, se sobreponha a você e não te respeite”, finaliza.

