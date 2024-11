Luiza Brunet apoia Yasmin após críticas sobre magreza da filha: ‘Mulher corajosa e forte’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/10/2024 - 22:05 Para compartilhar:

A ex-modelo Luiza Brunet, 62 anos, saiu em defesa da filha, Yasmin, 36, após comentários negativos a respeito da magreza da ex-BBB. Em publicações recentes em seu perfil no Instagram, ela recebeu críticas à sua aparência por ter “emagrecido demais”.

Nesta quinta-feira, 31, Yasmin Brunet fez um longo desabafo sobre os julgamentos aos corpos femininos.

“Se engorda, é criticado. Se emagrece, também. Estamos sempre ‘demais’ ou ‘de menos’. Falam do corpo como se ele não mudasse com o tempo – recebi comentários horrorosos sobre isso. Recentemente, enfrentei o lipedema, um problema de saúde que impactava, acima de tudo, a minha qualidade de vida”, começou ela em um longo texto, acompanhado de imagens do antes e depois do procedimento que a fez apresentar uma silhueta mais magra.

“Com o tratamento, adquiri novos hábitos e perdi peso, mas, em vez de enxergarem saúde, surgiram críticas sobre estar “magra demais”, com fofocas sobre bichectomia, harmonização fácil, procedimentos estéticos e até comentários de que meu rosto estaria “fino demais”. Disseram que eu estou com ‘rosto de caveira’. É sério isso?”, lamentou ela.

Nos comentários, a modelo recebeu apoio de amigos famosos e de internautas, incluindo a mãe, que aproveitou para se declarar à herdeira, elogiando a coragem em se posicionar.

“Você é o meu orgulho. Uma mulher corajosa e forte. Te amo muito”, declarou a ex-modelo.

