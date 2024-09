Luiza Ambiel surpreende ao revelar ser bissexual: ‘Provei e gostei’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/09/2024 - 16:10 Para compartilhar:

Musa da “Banheira do Gugu“, Luiza Ambiel, 52 anos, surpreendeu ao revelar ter se descoberto bissexual. Ela abriu o jogo sobre sexualidade e contou como tudo aconteceu.

Segundo a atriz, o processo de autodescoberta ocorreu durante um ensaio fotográfico para um site de conteúdo adulto com a modelo Mel Fire. Durante a produção do material, ela trocou beijos com a colega.

+Luiza Ambiel é operada às pressas após prótese de silicone romper; médico explica procedimento

+Saiba como estão as principais participantes da Banheira do Gugu

“Provei e gostei”, disse a musa em bate-papo com a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, publicado nesta segunda-feira, 23.

Luiza Ambiel ficou conhecida no quadro “Banheira do Gugu”, do programa “Domingo Legal”, do SBT.

Atualmente, a atriz produz material para plataforma de conteúdo adulto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUIZA AMBIEL (@luizaambieloficial)