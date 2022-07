Luiza Ambiel relembra briga com filho de Carlos Alberto de Nóbrega após assédio: “Saí no tapa”

A modelo Luiza Ambiel foi participantes da ‘Banheira do Gugu’ por alguns anos no SBT. Em entrevista ao youtuber Bruno di Simone, ela relembrou a briga que teve com Marcelo de Nóbrega durante uma prova ao vivo no programa ‘Domingo Legal’.







Ambiel afirma que brigou com o filho do humorista Carlos Alberto de Nóbrega e um diretor da emissora quis demiti-la, algo que só não aconteceu por intervenção do apresentador Gugu Liberato.

“Uma vez, o Magrão [diretor do Domingo Legal na época] até quis me demitir porque saí no tapa com Marcelo de Nóbrega, filho do Carlos Alberto, por ele passar a mão em mim. Eu não aceito falta de respeito”, afirmou.

“Saí no tapa com ele ao vivo na TV. Mesmo assim, Gugu não aceitou que eu fosse mandada embora”, completou a modelo.

Quando estava na Record, Gugu recebeu Luiza Ambiel no palco e também relembrou a confusão. “Tivemos que cortar o programa por causa da briga dos dois, que foi séria”, disse ele.