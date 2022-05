Luiz Henrique se emociona após fazer gol da vitória do Fluminense: ‘Estava me cobrando muito’ Atacante disse que estava determinado a ajudar o Fluminense nesta quarta-feira, elogiou Fernando Diniz e projetou sequência do trabalho





O Fluminense conquistou uma vitória importante nesta quarta-feira. Em jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana, o Tricolor venceu o Junior Barranquilla (COL) por 2 a 1, e manteve as chances de se classificar para a próxima etapa do torneio. Autor do gol da vitória, Luiz Henrique se emocionou ao falar sobre o retorno após a lesão no tornozelo. O atacante ainda disse que estava determinado a ajudar o Time de Guerreiros no Maracanã.

– Eu estou me sentindo mais leve, tive uma lesão que me deixou muito para baixo, a torcida que eu sei que gosta muito de mim, estava me cobrando muito. E eu botei isso na minha cabeça, que eu precisava ajudar a equipe e hoje graças a Deus estou ajudando a equipe com a vitória. É continuar trabalhando que vai dar tudo certo – disse o jovem.

Luiz Henrique também aproveitou para elogiar Fernando Diniz. Segundo o jogador, o novo técnico transmitiu confiança para o elenco e o motivou antes do jogo.

​- Agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar ajudando a equipe nessa Sul-Americana. Nós sabíamos que não seria fácil, mas a gente lutou, o treinador novo, passou muita confiança para nós, para mim, falou para jogar solto, jogar feliz. E graças a Deus pude ajudar a equipe com mais um gol e mais uma vitória – completou.

Com o resultado, o Fluminense acumula sete pontos, empatado com o Junior Barranquilla na tabela da Sul-Americana. Neste domingo, o Tricolor entra em campo novamente para enfrentar o Palmeiras, às 16h, no Allianz Parque, pela quinta rodada do Brasileirão.

