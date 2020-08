Luiz Henrique revela sentimento em estreia no Flu: ‘Vou dentro dos caras’ Jogador entrou na parte final da partida, teve 15 minutos em campo e é visto como uma das grandes joias do Fluminense atualmente

O Fluminense é conhecido por lançar diversos jovens formados na base ao longo dos anos. Uma das novidades no empate por 1 a 1 com o Palmeiras, no Maracanã, foi o atacante Luiz Henrique. Aos 19 anos e ainda de poucas palavras, o jogador teve 15 minutos em campo ao entrar no segundo tempo e revelou o que se passou pela cabeça quando foi escolhido pelo técnico Odair Hellmann.

– Primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade. Quando me chamaram eu falei “agora é a hora, vamos dentro dos caras”. O professor Odair também falou para não intimidar e ir dentro, eu fui. Meus companheiros falaram para não me intimidar – afirmou o jovem.

Os jovens da base que subiram ao elenco principal nesta temporada precisaram passar por uma espécie de trote do elenco e rasparam o cabelo. Além de Luiz Henrique, André, Calegari e Luan também participaram da “ação”.

– Eu não queria cortar o cabelo, mas faz parte do futebol (risos) – finalizou.

Luiz Henrique já havia ficado no banco de reservas no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, contra o Flamengo. Ele também foi relacionado na estreia do Brasileirão, contra o Grêmio.

