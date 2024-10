Luiz Henrique festeja mais um gol na seleção, mas avisa: ‘Agora é continuar’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/10/2024 - 23:57 Para compartilhar:

Com dois gols nas duas rodadas desta Data Fifa, o atacante Luiz Henrique foi o retrato da alegria da seleção brasileira, nesta terça-feira, após a goleada imposta pela seleção brasileira, por 4 a 0, sobre o Peru.

Com o sorriso constante, o jogador do Botafogo agradeceu ao apoio dado pelos mais de 60 mil torcedores presentes ao Mané Garrincha. “Fruto do trabalho da equipe. Dois jogos, dois gols, uma assistência, sabemos que o jogo de hoje seria muito difícil, mas a torcida deu show, ajudou muito a gente.”

Luiz Henrique estava animado, mas consciente de que muita coisa ainda precisa ser feita para que a seleção atinja seu melhor ponto. “Agora é continuar. (O Brasil) Precisava (dessa vitória) por causa do nosso trabalho, todo mundo dedicado, então conseguimos essa vitória e agora é seguir.”

A seleção brasileira volta a jogar nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 em novembro, quando vai enfrentar a Venezuela (fora) e o Uruguai (em casa).