Luiz Henrique destaca orgulho por estar na seleção: ‘Vamos defender as cinco estrelas no peito’

Igor Jesus e Luiz Henrique repetiram na seleção brasileira o sucesso que acumulam no Botafogo, time líder do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, em Santiago, os dois atacantes botafoguenses foram os grandes responsáveis pela vitória brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas, evitando mais um vexame do time do técnico Dorival Júnior.

“Esta camisa representa muita coisa, porque sabemos de tudo que está acontecendo, mas queremos mudar isso, e vamos. Estamos começando. O primeiro passo foi essa vitória. Temos em Brasília outro jogo muito importante. Vamos representar essa camisa com muita garra, muito amor. Somos a primeira seleção com cinco estrelas no peito e vamos defender com todo amor e todo carinho”, disse Luiz Henrique, autor do gol da vitória. Ele se referiu ao jogo de terça-feira contra o Peru.

“Muito feliz pelo gol. Parabéns a todo grupo, que se entregou do começo ao fim. Hoje conseguimos colocar em prática o que nós trabalhamos. Feliz pela vitória”, afirmou Igor Jesus, que empatou a partida no final da primeira etapa.

A quarta vitória, em nove jogos, deixou o Brasil com 13 pontos, na quarta colocação, atrás de Argentina (19), Colômbia (16) e Uruguai (15). Equador e Bolívia, ambos com 12, estão na sequência.