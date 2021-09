Luiz Henrique curte boa fase no Fluminense e promete desafiar companheiros nas dancinhas Atacante faz sucesso no TikTok e teve vídeos publicados também pelo clube nas redes sociais; ele fez três gols nos últimos quatro jogos

Com três gols nos últimos quatro jogos, Luiz Henrique vem se destacando e liderando estatísticas no Fluminense. Fora dos gramados, o jovem também vem conquistando os seguidores com vídeos divertidos no TikTok, onde aparece fazendo coreografias descontraídas. Ao site oficial do Tricolor, o atacante valorizou os momentos de lazer.

– A gente tem que saber quando é a hora da brincadeira e a hora séria. Essa descontração me ajuda muito, é importante também para relaxar. Eu vi que o Fluminense postou em suas redes sociais um vídeo meu e foi bem legal – disse o jogador, prometendo chamar os companheiros a se arriscarem nas dancinhas também:

– Vai ser difícil alguém topar, mas vou desafiar. Quero ver – afirmou.

​Luiz Henrique, que está no Fluminense desde os 11 anos de idade, é só mais um dos jovens de Xerém que são importantes para a equipe na temporada. De acordo com o “Footstats”, no Brasileirão, o jovem lidera o Fluminense em participações diretas em gols (4), foi quem mais balançou a rede (3), deu mais dribles (22) e finalizações (19). Ele ainda é o terceiro em faltas sofridas (22) e em desarmes (35).

Depois de um empate com o Cuiabá na última rodada, o Fluminense volta a entrar em campo neste domingo, quando recebe o Red Bull Bragantino às 16h, no Maracanã. O Tricolor está em oitavo, com 29 pontos.

– Fico muito feliz de estar vivendo esse momento, de estar em uma evolução boa. Este vai ser um jogo muito difícil, mas a gente vai dar nosso máximo. Vamos correr bastante e fazer de tudo para sair com essa vitória, que é muito importante para nós. Vamos jogar dentro de casa, o que nos ajuda muito e nos deixa ainda mais confiantes – completou.





