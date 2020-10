Luiz Henrique comemora primeiro gol no Fluminense e cita ‘astral bom’ antes de ir para a Seleção Jovem balançou a rede pela primeira vez como profissional contra o Ceará e de quebra realizou o sonho de marcar no Maracanã

Na 14ª partida como jogador profissional, o jovem Luiz Henrique, enfim, fez o seu primeiro gol. E a estreia balançando as redes foi logo em um palco especial: o Maracanã, onde o atacante diz que sonhava em marcar. Em entrevista ao site oficial do Tricolor, o jogador comemorou a cabeçada que abriu o placar no empate por 2 a 2 com o Ceará e projetou a ida pela primeira vez para a Seleção Brasileira. Ele participará, a partir desta quarta-feira, de treinamentos com a equipe sub-17.

– É um sentimento muito bom marcar esse gol e ir para a seleção. Venho sempre trabalhando, dando o meu melhor, para estar lá em cima. Meu astral para a ir para a seleção está muito bom e vou continuar trabalhando muito forte para vir mais coisas boas lá na frente – disse Luiz Henrique.

Após fazer uma grande Copa São Paulo no início do ano e chamar a atenção da comissão técnica do time principal, Luiz Henrique passou a treinar com o grupo logo após o retorno das atividades. A estreia foi em 12 de agosto e desde então ele atuou seis vezes como titular.

– Meu sonho sempre foi fazer um gol no Maracanã. Agora eu preciso continuar trabalhando, dando o meu melhor, para fazer muito mais gols lá. Meus companheiros sempre vêm me ajudando. Estarei sempre dando o meu melhor – completou o atacante.

