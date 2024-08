Luiz Henrique celebra 1ª convocação ao lado de companheiros após ficar ‘esquecido’ na Europa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/08/2024 - 15:17 Para compartilhar:

Segunda maior contratação da história do futebol brasileiro, Luiz Henrique pôde, enfim, comemorar sua primeira convocação para a seleção brasileira. Sob o comando de Dorival Junior, o atacante do Botafogo vai integrar o grupo de 23 atletas que estarão à disposição do treinador para os duelos com Equador e Paraguai, válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo no mês de setembro.

Ao lado dos companheiros de clube, Luiz Henrique pulou e celebrou quando ouviu seu nome sendo anunciado pelo treinador. Logo em seguida, recebeu os abraços e apertos de mão dos colegas de Botafogo. Nas redes sociais, também publicou e agradeceu a oportunidade de ser convocado.

Mas a atual fase vivida pelo atacante jamais poderia ser projetada há cerca de um ano atrás. Vendido por 8 milhões de euros para o Real Bétis, da Espanha, em 2022, o então jogador do Fluminense era cotado como uma das maiores promessas da safra de jovens atacantes a embarcar para a Europa. Mas o desempenho na equipe espanhola não foi tão bom quanto o esperado.

A temporada de estreia lhe rendeu até boa quantidade de jogos, mas não converteu a oportunidade em gols. Foram 43 partidas e apenas três bolas na rede. O números de assistências foi um pouco melhor, sete. Mas a temporada seguinte, 2023/24, o brasileiro só atuou em 21 jogos, marcando um gol e contribuindo com três assistências.

Nesse tempo, Luiz Henrique oscilou entre titularidade e o banco de reservas. Em 2024, seu nome passou a ser especulado para uma possível volta ao Brasil e equipes como o Fluminense, seu ex-time, Flamengo e o Corinthians surgiram como possibilidade de negociação.

Mas o projeto do empresário John Textor, dono da SAF do Botafogo, que atraiu mais sua atenção. O americano fechou acordo para que Luiz Henrique vista a camisa do alvinegro até, pelo menos, o final de 2024. Depois disso, deve se transferir para o Lyon, da França, também comandado por Textor. A operação gira em torno de R$ 105 milhões.

No clube carioca, o atacante cumpre com as expectativas geradas sobre ele e teve o retorno mais importante, que é a voltar a entrar no radar da seleção brasileira e ser convocado. No Brasil, já desempenha sua melhor temporada em número de participação em gols.

São sete gols e quatro assistências em 36 partidas jogadas. Em 2022, na temporada que saiu do Fluminense para o Bétis, também fez sete gols e deu cinco assistências em 55 jogos.