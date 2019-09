Luiz Gustavo troca Olympique de Marselha pelo Fenerbahçe turco

O Olympique de Marselha oficializou nesta segunda-feira a transferência do volante brasileiro Luiz Gustavo (32 anos) para o Fenerbahçe turco, no qual jogará por quatro temporadas.

O valor da operação gira em torno de 6 milhões de euros, informou o Fenerbahçe. Segundo a imprensa turca, Luiz Gustavo receberá salário de 2,7 milhões de euros anuais.

Na véspera, o presidente do Olympique, Jacques-Henri Eyraud, confirmou o acordo alcançado entre os dois clubes, explicando que é “difícil” segurar um jogador “que quer ir embora”.

Luiz Gustavo chegou ao Olympique em 2017 e disputou 98 jogos no popular clube francês, no qual se tornou um ídolo da torcida após uma primeira temporada brilhante.

No domingo, após a vitória sobre o Saint-Etienne (1-0) pelo Campeonato Francês, o técnico do Olympique, André Villas-Boas, chegou a dizer que montou “um 4-3-3 baseado em Luiz Gustavo”, lamentando a possível saída do brasileiro.

O Fenerbahçe reforçou consideravelmente seu elenco neste pré-temporada com a ambição de voltar a brigar pelo título turco, após duas temporadas sofridas esportivamente, com direito a flerte com a zona de rebaixamento.

