Luiz Gustavo reprova atuação do São Paulo: ‘Temos de ter ambição. Foi uma vergonha’

05/10/2024 - 22:43

Um dos jogadores mais experientes do elenco do São Paulo, o volante Luiz Gustavo não poupou críticas à atuação da equipe na derrota para o Cuiabá, por 2 a 0, na Arena Pantanal. Na visão do jogador, foi uma apresentação “vergonhosa”.

Eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, o São Paulo se fechou para terminar o ano no G-4 do Brasileirão. Cair diante de um dos piores times do campeonato fez a equipe se distanciar do Flamengo, seu concorrente direto pelo quarto posto, agora com quatro pontos de diferença (51 a 47).

“Acho que não tem muito o que falar, infelizmente. Tínhamos que ter ganho. Não poderíamos ter feito o jogo que fizemos”, lamentou Luiz Gustavo, visivelmente irritado com a postura preguiçosa do São Paulo, que quase não finalizou na partida.

“Realmente é, para nós, uma vergonha porque nosso time tem de ter ambição e ter claro o que quer para o próximo ano”, disparou o volante. “Temos que dar reposta nos jogos que faltam e classificar o time direto à Libertadores. Tudo o que a torcida tem feito, é o mínimo que podemos fazer por eles.”

O próximo jogo do São Paulo é diante do Vasco, dia 16, no MorumBis, e Luiz Gustavo cobra uma partida melhor e com resultado positivo. “É ter humildade e se preparar melhor para o próximo jogo e parar de perder pontos que fazem falta”, pediu. O atacante Calleri e o zagueiro Alan Franco voltam após cumprir suspensão.