Luiz Gustavo admite atuação ruim do São Paulo e pede paciência após vaias: ‘Muito a evoluir’

As vaias que vieram das arquibancadas após o empate sem gols do São Paulo diante do Sport, na noite deste sábado, no MorumBis, não causaram surpresa ao volante Luiz Gustavo. O experiente jogador reconheceu a atuação abaixo do esperado da sua equipe e entende que a equipe precisa melhorar.

“Sou o primeiro a fazer autocrítica e temos muito a evoluir. Estamos na obrigação de fazer melhor, ter responsabilidade, porque esta será uma temporada difícil. Precisamos melhorar o que já fizemos de bom e não cometer erros”, afirmou o atleta.

O pênalti desperdiçado por Calleri com apenas dois minutos de partida pode ter influenciado de forma negativa o emocional dos atletas. Para Luiz Gustavo, no entanto, o São Paulo precisa brigar por objetivos mais maiores na competição.

“Por querer ajudar o time, às vezes tomamos decisões erradas. Mas o objetivo é continuar trabalhando, pois tenho certeza de que vamos brigar por muitas coisas na temporada”, comentou o atleta que retornou ao time após uma fratura no pé.

“Primeiro quero agradecer a Deus por poder voltar a fazer o que amo depois de tanto tempo (o volante ficou de fora de todo o Campeonato Paulista)”, afirmou o jogador que teve a função de assumir a marcação no meio-campo e quase balançou a rede ao acertar um chute na trave do Sport.

O time, no entanto, não vai ter muito tempo para lamentar o tropeço logo na estreia. Na terça-feira, a equipe de Luís Zubeldia faz a sua estreia na Libertadores e enfrenta o Talleres no estádio Mario Kempes, em Córdoba.