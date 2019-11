Luiz Fernando Santos Reis: Tirando o sofá da sala

Rio – Antigamente, quando não se queria ver a realidade, dizíamos para “tirar o sofá da sala” como se, com isso, conseguíssemos resolver todos os problemas. Hoje vemos esse ditado ser aplicado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Não sabemos, se por falta de planejamento ou de recursos, o município, por meio do Instituto de Geotécnica, deixou de investir na contenção das encostas criando o estado de calamidade que hoje atravessamos. No entanto, agora foi dada a solução: interditar 19 vias em dias de chuva. Tiraram o sofá da sala.

É obvio que, se essa é a única alternativa para se evitar novas tragédias, temos que nos acomodar vendo o caos nosso de cada dia correr o risco de aumentar violentamente. A interdição da autoestrada Grajau-Jacarepaguá vai provocar congestionamentos iguais ou maiores pelos quais hoje passam os moradores da Barra da Tijuca e de São Conrado que dependem de uma única via de escoamento, a autoestrada Lagoa-Barra, uma vez que a Avenida Niemeyer segue interditada desde de maio.

Aliás, sobre a Autoestrada Lagoa-Barra, também paira uma ameaça de interdição. Não podemos esquecer do recente desmoronamento que ocorreu sobre o Túnel Acústico. Desde o início do autal mandato até hoje, a média anual de investimento é de aproximadamente R$ 88 milhões por ano, o que equivale a 19% do que era anteriormente investido (veja o gráfico).