Luiz Fernando Guimarães e o marido curtem dia de sol no RJ

Luiz Fernando Guimarães e o marido, Adriano Medeiros, aproveitaram o fim de semana para aproveitar o dia de sol no sítio do casal, no interior do Rio de Janeiro, e dividiram o momento com seus fãs no Instagram.

“Verão chegando e olha a cara que ele faz pro calor…”, brincou Adriano na legenda de seu story.

Confira abaixo a imagem do casal, que está junto há 22 anos, no Instagram de Adriano: