Luiz Felipe, do Santos, treina e deve ficar à disposição para enfrentar o Fluminense pelo Brasileirão Zagueiro teve uma tendinite na coxa, mas treinou normalmente nesta terça-feira

O zagueiro Luiz Felipe, diagnosticado com uma tendinite na coxa direita após o confronto contra o Juventude, no sábado, não deve ser desfalque para o confronto na quinta-feira, na partida contra o Fluminense, no Maracanã. Após o fortalecimento muscular, o jogador treinou normalmente nesta terça-feira e estará à disposição do técnico Fernando Diniz.

O Alvinegro não conta na partida com o titular Luan Peres, suspenso. A comissão técnica escolherá entre Danilo Boza, recém-contratado, Robson Reis e Kaiky, que começou a temporada como titular do Santos. Uma outra opção é o volante Alison como zagueiro.

Outra dúvida do treinador Fernando Diniz é no ataque. Lucas Braga está recuperado de uma lesão de grau 1 na coxa esquerda. Com as boas partidas de Marcos Guilherme, Diniz terá que escolher um dos dois para começar a partida. Marcos Guilherme de meia armador e Braga no ataque também é opção.

E MAIS:

O provável Santos será formado por: John; Pará, Luiz Felipe, Kaiky (Boza) e Felipe Jonatan; Alison, Jean Mota e Gabriel Pirani; Marcos Guilherme (Lucas Braga), Kaio Jorge e Marinho.

E MAIS:

Veja também