Luiz Diaz marca no final e Liverpool arranca empate com o Luton no Campeonato Inglês

O Liverpool sofreu, mas conseguiu somar um ponto no Campeonato Inglês ao empatar com o Luton por 1 a 1 neste domingo. O gol que decretou a igualdade no marcador foi anotado por Luiz Diaz, de cabeça. Com o resultado, o time do técnico Jürgen Klopp atingiu a mesma pontuação do Arsenal (24) e aparece em terceiro lugar na classificação pelos critérios de desempate.

Já o Luton, que é treinado por Rob Edwards, chegou aos seis pontos, conseguiu deixar a zona de rebaixamento do torneio e ocupa a 17ª colocação.

O Liverpool volta a concentrar suas forças no Campeonato Inglês no final de semana, quando recebe o Brentford, no domingo. Já o Luton vai jogar como visitante diante do Manchester United, no Old Trafford.

Defendendo uma invencibilidade de seis jogos na temporada, o Liverpool iniciou o duelo forçando as ações ofensivas para buscar uma vantagem no marcador logo no começo da partida.

Darwin Nuñez acertou a trave do Luton aos 12 minutos e desperdiçou mais duas boas chances de movimentar o placar. Diante da pressão dos visitantes, o goleiro Kaminski logo se transformou no destaque do confronto.

A falta de pontaria dos jogadores do Liverpool impediu que o time largasse na frente no primeiro tempo. Barkley e Diogo Jota tiveram duas oportunidades claras, mas erraram o alvo. Sem conseguir encaixar um contragolpe, o Luton optou por se fechar na defesa para garantir o 0 a 0 até o intervalo.

O Liverpool seguiu pressionando o Luton em seu campo, mas a partir da metade da etapa final, o time da casa equilibrou o confronto e saiu na frente. Chong achou espaço na área para finalizar e, com um belo chute, estufou a rede do Liverpool, aos 34 minutos. Quando tudo indicava que a vitória estava garantida, Luiz Diaz mudou a história do jogo. Em uma cobrança de escanteio, ele subiu mais do que a zaga e empatou a partida já nos acréscimos.

Em outro jogo pela rodada do Campeonato Inglês, o Nottingham Forest recebeu o Aston Villa e venceu o confronto por 2 a 0. O nigeriano Ola Aina abriu o placar no início do primeiro tempo e Orel Mangala definiu a vitória balançando a rede na etapa complementar.

Com o resultado, o Nottingham chegou aos 13 pontos e conseguiu abrir distância da zona de rebaixamento. Já o Aston Villa, com a derrota, segue com 22 pontos e desperdiçou a chance de encostar nos líderes da competição.

