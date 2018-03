Luiz d’Ávila: “Vou apoiar o candidato do PSDB, mesmo se Doria for vitorioso”

O cientista político Luiz Felipe d’Ávila, que disputa as prévias do PSDB para definir o candidato ao governo paulista, afirmou há pouco que “vai apoiar o candidato do PSDB, mesmo se (o prefeito João) Doria for vitorioso”. O prefeito lidera a apuração, com cerca de 80% dos votos, sendo que até agora 85% das urnas foram apuradas. Segundo o cientista político, “o processo foi açodado, mas acabou”.

O deputado Floriano Pesaro tem cerca de 7% dos votos até o momento; d’Ávila, 6%; e o suplente de senador José Anibal, 5%. Segundo d’Ávila, o vice-prefeito “Bruno Covas está apto para ser prefeito e vai dar continuidade ao programa do Doria”.

Já Floriano Pesaro afirmou que “Doria está eleito com um resultado expressivo e inconteste”. “Agora vamos trabalhar pela eleição de Doria governador e Alckmin presidente”, afirmou.