Luiz Bacci nega afastamento da Record por defender Deolane Bezerra

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/09/2024 - 22:11 Para compartilhar:

Luiz Bacci usou o seu perfil oficial no Instagram, na noite desta quinta-feira, 5, para desmentir os rumores de que foi afastado do comando do “Cidade Alerta”, da Record, por defender Deolane Bezerra, presa na quarta-feira, 4, na Operação “Integration” da Polícia Civil de Pernambuco contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

No post, Bacci fez um longo desabafo negando que sua relação com a influenciadora digital e seu vínculo publicitário com “Vai de Bet” (empresa de apostas) tenha a ver com o seu sumiço do telejornal policial. Segundo ele, problemas de saúde o afastaram da TV.

O jornalista disse que a notícia, dada primeiramente pelo site “NaTelinha”, não o procurou e nem entrou em contato com a emissora dos bispos para ouvir o outro lado da história. Com isso, “medidas cabíveis serão tomadas contra este site e os que replicarem a notícia”.

+ Deolane Bezerra recebeu dinheiro da cunhada de Marcola, chefe do PCC, diz jornal

Segundo ele, a publicação “‘jogou no lixo’ o princípio básico da profissão: Escutar todos os lados. E pior, após ouvir a Record, que os informou oficialmente que o apresentador não compareceu à edição desta quinta-feira (05) por problema de saúde”.

“O problema de saúde foi devidamente comprovado por documentação, o apresentador passou por consulta médica ainda na noite de ontem (04) e será submetido à vídeo-endoscopia naso-sinusal para investigação de doença na região do ouvido e vias aéreas superiores.

O relatório médico e os comprovantes de que a solicitação para se afastar nesta quinta-feira (05) partiu do próprio apresentador serão colocados à disposição da justiça.

Bacci apresentou o programa normalmente nesta quarta-feira (04), dia da operação policial contra Deolane. O âncora fez ampla cobertura do caso e foi enfático: ‘Se houve crime, todos envolvidos devem pagar por isso’”.

Em relação à publicidade da qual o jornalista faz parte, ele destacou: “Sobre a ‘Vai de Bet’, a página do apresentador mantém contrato para divulgação da empresa e opera dentro da legalidade por meio de emissão de nota fiscal e recolhimento de impostos. O mesmo é aplicado em inserções na televisão. A equipe acompanha os desdobramentos da operação e torce para que tudo seja elucidado o mais rápido possível”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luiz Bacci – BN 🇧🇷 (@luizbacci)