Bacci e Record são condenados por fake news e devem pagar indenização para vítima de reportagem do ‘Cidade Alerta’

Luiz Bacci e a Record TV são acusados de fake news por uma mulher fonte de uma reportagem exibida no “Cidade Alerta”, em março de 2021. Nesta semana, o caso teve desfecho, após o Tribunal de Justiça de São Paulo recusar o recurso feito pelo jornalista e a emissora, que foram condenados a pagar uma indenização de R$ 10 mil para a vítima. As informações são do colunista Gabriel Perline, do portal “iG”.

A advogada da vítima alega que a reportagem “deturpou” a história de sua cliente, “divulgando fatos com abordagem sensacionalista e mentirosa”, ao noticiar que o ex-namorado da mulher a chantageada exigindo dinheiro para não divulgar imagens íntimas dela. Contudo, a verdadeira notícia é que a moça foi vítima de um estelionato praticado pelo ex-parceiro, que se passou por policial a pedindo para pagar débitos com a Receita Federal, para não levá-la presa.

Na época, após o homem ser preso em flagrante, a vítima concedeu uma entrevista ao “Cidade Alerta”. No entanto, foi surpreendida ao ter sua imagem exposta e envolvida em uma história inverídica sobre as fotos íntimas.

“Os réus ignoraram totalmente o direito e obrigação de imprensa que é divulgar a verdade. O fato repercutiu em rede nacional, e a autora [do processo] sofre até hoje deboches dos vizinhos, vindo a apontá-la como a ‘safadinha do WhatsApp”, declarou a advogada da mulher.

