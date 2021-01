Luiz Antônio assina com o Ajman, do Emirados Árabes, por um ano Aos 29 anos, meio-campista brasileiro deve utilizar a camisa de número 88 e recusou propostas de clubes do Campeonato Brasileiro para retornar ao país

O volante Luiz Antonio, revelado pelo Flamengo, está de volta ao mundo árabe. Luiz assinou por uma temporada com o Ajman, dos Emirados. Essa é a terceira passagem do atleta pelo futebol asiático. Já tendo atuado pelo Shabab, da Arábia Saudita e Baniyas, dos Emirados Árabes. Antes do acerto com o Ajman, Luiz Antonio recebeu propostas no Brasil do Botafogo e de outros dois clubes da Série A, mas acabou optando pelo exterior.

– Agradeço a Deus pela oportunidade de retornar aos Emirados. Certamente um dia de muita alegria e responsabilidade. Sempre fui muito bem no mundo árabe e as portas naturalmente ficaram abertas para uma volta. A caminhada será desafiadora no Ajman, que luta para permanecer na primeira divisão, mas vontade e comprometimento não faltarão. A ideia é já estar pronto para jogar na sexta-feira contra o Dhafra – explicou o jogador que deve atuar com o número 88.

O Ajman ocupa a 13ª colocação na tabela do campeonato e está a um ponto do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Fujairah.

