Luiz Adriano se torna o maior artilheiro do Palmeiras contra o Corinthians neste século Atacante marcou duas vezes na goleada desta segunda-feira

Decisivo nas semifinais da Copa do Brasil e da Libertadores, quando marcou sobre América Mineiro e River Plate, ajudando a colocar o Palmeiras na decisão das duas competições, Luiz Adriano brilhou mais uma vez. Agora, pelo Campeonato Brasileiro. E logo num clássico.

Principal artilheiro alviverde na temporada, com 20 bolas na rede, o centroavante marcou duas vezes sobre o Corinthians, nesta segunda-feira, na goleada por 4 a 0 que manteve o time vivo na briga pelo título nacional. E não foi a primeira vez que o camisa 10 se destacou no Dérbi. Aliás, muito pelo contrário. Estufar as redes do rival se tornou uma rotina para o jogador.

No Palmeiras desde 2019, o atacante já disputou cinco clássicos contra o time do Parque São Jorge e já chega a quatro gols anotados. Luiz Adriano marcou na final do Paulista deste ano, quando o Palmeiras se sagrou campeão nos pênaltis, na vitória por 2 a 0 no 1º turno e duas vezes agora. Um feito que já o torna o maior artilheiro palmeirense no clássico neste século, superando Obina, que defendeu o clube em 2009 e 2012, deixando a sua marca contra o rival em três oportunidades.

ARTILHEIROS DO PALMEIRAS NO DÉRBI NESTE SÉCULO

1º – Luiz Adriano – 4 gols

2º – Obina – 3 gols

3º – Arce – 2 gols

Muñoz – 2 gols

Edmundo – 2 gols

Rafael Marques – 2 gols

Moisés – 2 gols

Mina – 2 gols

Dudu – 2 gols

Raphael Veiga – 2 gols

