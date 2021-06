Luiz Adriano pode entrar na lista dos maiores artilheiros da história Palmeiras Luiz Adriano precisa de apenas um gol para entrar no top 100 dos maiores artilheiros da história do Palmeiras

Artilheiro da última temporada, Luiz Adriano está próximo de atingir marca expressiva pelo Palmeiras. Com 29 gols marcados desde a sua chegada em São Paulo, em julho de 2019, o atacante precisa de apenas mais um tento para entrar no top 100 de maiores artilheiros da história do clube.

Com pouco menos de duas temporadas pelo alviverde, o camisa 10 atuou em 85 jogos (70 como titular) e conquistou três títulos: Paulistão (2020), Libertadores (2020), Copa do Brasil (2020). Em 2021, Luiz Adriano entrou em campo em 14 oportunidades, nove como titular, e balançou as redes duas vezes, além de duas assistências.

O atacante entrou recentemente no top 10 de artilheiros do Palmeiras em clássicos contra o Corinthians, com cinco gols marcados. Luiz Adriano fica atrás de Echevarrieta, Eduardo Lima, Ministro e Rodrigues Tatu com 7 gols. O líder é Heitor, com 17 tentos. A lista ainda conta com Romeu Pellicciari e César Maluco (14), Alex (10), Evair (9), além de Servílio e Jorge Mendonça (8).

No atual elenco, Luiz Adriano é o terceiro maior goleador, seguido por Willian (62) e Dudu (70). O atacante tem a melhor média de gols da história do Allianz Parque: 0,43 (14 gols em 32 jogos) e ainda é o quinto maior artilheiro da arena com 14 gols.

