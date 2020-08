Luiz Adriano lamenta chance perdida e gol sofrido no primeiro tempo Autor do gol palmeirense no Maracanã, atacante teve oportunidade para decretar a vitória nos minutos finais, mas chutou para fora. Ele assumiu a artilharia do Palmeiras no ano

Autor do gol do Palmeiras no empate por 1 a 1 com o Fluminense, no Maracanã, o atacante Luiz Adriano teve uma rara oportunidade de fazer o segundo nos minutos finais ao ficara frente a frente com Muriel, mas chutou para fora.

O melhor jogador do Verdão no jogo lamentou a chance desperdiçada e o gol sofrido no fim do primeiro tempo.

– Tive a oportunidade de fazer o segundo gol, acabei batendo de primeira e bati para fora. Faltou concentração no gol deles, por isso saímos com o empate – afirmou na saída do gramado.

O técnico Vanderlei Luxemburgo comentou o lance perdido pelo camisa 10.

– Então, no segundo tempo acho que fomos para cima, para ganhar. Tivemos uma chance clara com o Luiz Adriano ali, podíamos ter definido o jogo. Faz parte do jogo – afirmou o treinador palmeirense.

Luiz Adriano chegou a oito gols na temporada e assumiu a artilharia do clube na temporada ao lado de Willian. Em um ano no Palmeiras o atacante tem 15 tentos em 34 compromissos.

