Luiz Adriano desencanta, Palmeiras vira contra o Sport e reassume o 2º lugar no Brasileirão Leandro Barcia marcou cedo para o Leão, mas o Verdão foi persistente, deu mais de 30 finalizações e conseguiu a vitória por 2 a 1 no segundo tempo

Em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021, o Palmeiras venceu o Sport, de virada, por 2 a 1 no Allianz Parque. Leandro Barcia abriu o placar, Luiz Adriano, que não marcava há sete jogos, deixou tudo igual e Felipe Melo sacramentou o resultado.

Com a vitória, o Verdão chega ao terceiro triunfo consecutivo, alcança os 49 pontos e assume a segunda colocação no Brasileirão. Já o Leão segue em 18º, na zona de rebaixamento, com 27 pontos.

O próximo compromisso da equipe de Gustavo Florentín é na quinta-feira (28), às 19h, contra o Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, em jogo antecipado da 34ª rodada. Os comandados de Abel Ferreira vão até Porto Alegre no domingo (31), às 16h, contra o Grêmio.

LEÃO COMEÇA COM TUDO



Com 3 minutos de bola rolando no Allianz Parque, o Sport aproveitou contra-ataque e abriu o placar.

Dudu perdeu bola no ataque e o Leão pegou a defesa alviverde desorganizada. José Welison lançou bola na esquerda para Luciano Juba. Ele avançou e cruzou para Leandro Barcia chegar batendo. Weverton desviou, mas não impediu o gol.

VERDÃO NO ATAQUE

Com o gol sofrido, o Palmeiras se lançou ao campo de ataque e explorava o lado esquerdo, com Dudu e Piquerez. Aos 15 minutos, o autor do gol, Barcia, sentiu lesão muscular na coxa e teve que ser substituído.

Oito minutos depois, Luiz Adriano aproveitou vacilo da Sabino, avançou com a bola e chutou cruzado, para boa defesa de Maílson. Rony teve uma oportunidade em lance onde a defesa do Sport não afastou bem, mas ele chutou por cima.

SPORT SE SEGURA ATÉ O INTERVALO

A pressão do Verdão aumentava. Em escanteio cobrado por Raphael Veiga, Luiz Adriano cabeceou na pequena área, e a bola passou muito perto da trave. Minutos depois, Rony fez boa jogada pela esquerda, finalizou com efeito, e a bola novamente passou ao lado da trave.

Veiga sofre a falta na intermediária, mas o Palmeiras fica com a vantagem, e Marcos Rocha recebe na direita. Marcos Rocha tabelou com Felipe Melo, que devolve de letra, e cruza na área. Piquerez aparece na sobra para chutar de primeira, sem marcação, mas Maílson fez ótima defesa

LUIZ ADRIANO ESPANTA A MÁ FASE



Depois do intervalo, Abel Ferreira colocou Gustavo Scarpa na vaga de Danilo. Assim como no primeiro tempo, quem deu o primeiro golpe foi o Sport. Gustavo oliveira recebeu na direita e bateu de fora da área, mas a bola explodiu em Luan.







E o camisa 14 foi fundamental para o empate do Palmeiras, que veio aos 7 minutos. Scarpa cobrou na entrada da área, a bola passou pela zaga e bateu na bunda de Luiz Adriano, que igualou o marcador e comemorou com o gesto de “silêncio”.

SEQUÊNCIA INCRÍVEL DE MAÍLSON

A equipe da casa seguia com o pé no acelerador, enquanto os visitantes não tinham sucesso em iniciar a ligação direta para seus jogadores mais avançados. Aos 21 minutos, ambos treinadores promoveram mais mudanças em suas equipes. Trellez e Hayner entraram para os pernambucanos, e Deyverson e Willian para os paulistas.

Após as alterações, Maílson fez duas grandes defesas em cobranças seguidas de escanteios. Na primeira, Gustavo Gómez testou firme e ele mandou para escanteio. Na segunda, o paraguaio quase encobriu o arqueiro, que se esticou e evitou o gol.

DEPOIS DE 30 CHUTES, VERDÃO VIRA

Nos últimos 15 minutos da partida, o Leão não encontrava alternativas para atacar o Palmeiras, que era mais intenso na pressão em busca da virada. Após rebote em escanteio, Marcos Rocha achou Dudu livre pela direita. O camisa 4+3 optou pelo chute, e novamente Maílson evitou o pior.

Contudo, no lance seguinte, Scarpa cobrou novo escanteio, Willian escorou na primeira trave, e Felipe Melo chegou livre, testando para o gol vazio.

Com a vantagem no placar, o Verdão diminuiu o ritmo e soube neutralizar o Sport nos minutos finais, garantindo os três pontos.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2 X 1 SPORT

Data: 25 de Outubro de 2021, segunda-feira;

Horário: 21h30 (horário de Brasília);

Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães – FIFA/RJ

Assistentes: Michael Correa – RJ e Luiz Claudio Regazone – RJ

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira – VAR/FIFA-SC, Henrique Neu Ribeiro – SC e Sergio Correa da Silva – RJ

Público/renda: 13.367/ R$ 788.538,85

Cartões amarelos: Gustavo Gómez (PAL); Marcão, Sabino e José Welison (SPO)

Cartões vermelhos: –

Gols: Leandro Barcia (3’/1ºT) (0-1); Luiz Adriano (7’/2ºT) (1-1) e Felipe Melo (35’/2ºT) (2-1)

PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Felipe Melo, Danilo (Gustavo Scarpa, 1/2ºT) e Raphael Veiga (Patrick de Paula, 33/2ºT); Dudu (Danilo Barbosa, 44/2ºT), Rony (Willian, 21/2ºT) e Luiz Adriano (Deyverson, 21/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.



SPORT: Mailson; Ewerthon (Cristiano, 30/2ºT), Rafael Thyere, Sabino e Chico; Marcão, Zé Welison, Leandro Barcia (Paulinho Moccelin, 18/1ºT), Gustavo Oliveira (Hayner, 21/2ºT) e Luciano Juba; Mikael (Trellez, 21/2ºT). Técnico: Gustavo Florentín.

