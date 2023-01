Luisa Stefani vai à final do WTA de Adelaide

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 12/01/2023 - 0:43 Compartilhe





Luisa Stefani, número 47 do mundo, se garantiu, na madrugada desta quinta-feira, na decisão do WTA 500 de Adelaide, na Austrália, evento sobre o piso duro com premiação de US$ 780 mil.

A paulistana e a americana Taylor Towsend, 24ª colocada, derrotaram a dupla das tchecas Marketa Vondrousova e Miriam Kolodziejova por 2 sets a 0 com parciais de 6/2 6/3.

Esta será a quarta final de Luisa desde o retorno da lesão no joelho, em setembro do ano passado. Ela foi campeã no WTA 1000 de Guadalajara, no México, ao lado da australiana Storm Sanders, campeã no WTA 125 de Montevidéu, no México, com Ingrid Martins, e campeã no WTA 250 de Chennai, na Índia, com a canadense Gabriela Dabrowski.





Luisa joga seu primeiro torneio regular no ano após vencer seus dois jogos de dupla mista na United Cup ao lado de Rafael Matos.

Na decisão ela e Towsend enfrentam a dupla da cazaque Elena Rybakina e a russa Anastasia Pavlyuchenkova.

