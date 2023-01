Luisa Stefani supera Bia Maia e vai às quartas no WTA de Adelaide

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 10/01/2023 - 1:19 Compartilhe





Em duelo brasileiro pela primeira rodada de duplas do WTA 500 de Adelaide, na Austrália, melhor para Luisa Stefani, 47ª do mundo, ao lado da americana Taylor Towsend, campeã na semana passada de torneio no mesmo local.

A dupla da paulistana e da americana derrotou a dupla de Beatriz Haddad Maia com a chinesa Shuai Zhang por 7/6 (7/4) 3/6 10/2 e jogam as quartas de final contra a dupla da americana Desiraee Krawczyk e a holandesa Demi Schuurs, cabeças de chave 4, e a dupla das japonesas Shuko Aoyama e Ena Shibahara.

Bia e Luisa se enfrentaram pela segunda vez. No fim do ano passado fizeram a final do WTA 1000 de Guadalajara, no México, com triunfo de Stefani ao lado da australiana Storm Sanders contra Bia que jogou ao lado da cazaque Anna Danilina.

Luisa jogaria o torneio com a americana Caty McNally, mas a mesma desistiu e a tenista encontrou nova parceira de última hora. Towsend é a atual vice-campeã do US Open.





